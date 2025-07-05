لهذا السبب.. إغلاق ضريح الإمام الحسين في مصر

ويوافق اليوم العاشر من شهر المحرم في التاريخ الهجري، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)، وهو مناسبة دينية خاصة.قالت مصادر بوزارة الأوقاف المصرية، إن الإمام الحسين (ع) سيتم إغلاقه مؤقتا اليوم 5 يوليو، والذي يوافق ، لتنفيذ أعمال صيانة دورية داخل .وأوضحت أن الغلق سيقتصر على الضريح فقط، بينما يظل المسجد مفتوحا أمام المصلين كالمعتاد طوال اليوم.فيما قال مصدر آخر، إن ضريح الإمام الحسين (ع) يشهد في هذه الفترة من كل عام ازدحاما شديدا تزامنا مع ذكرى عاشوراء لذلك تحرص إدارة المسجد على غلقه لعدم التدافع وحرصا على أرواح وسلامة الزائرين.