في تموز.. الثلوج تكتسي هذه المناطق

وتساقطت الثلوج على عدة محافظات في شرق منها ريزي وطرابزون وبايبورت وأرضروم، بحسب وسائل الإعلام المحلية.وقال الصحافي التركي غنتشاه كرفضلي في ريزي إن "الثلوج تساقطت لحوالي خمس ساعات".وأضاف "عمري 65 عاما، قضيت حياتي بكاملها تقريبا في ريزي، هذه أول مرة أرى فيها الثلج في تموز".وأوضح أن "الثلج تساقط لحوالي أربع أو خمس ساعات، وطال بصورة خاصة منطقة أرتوين (قرب حدود جورجيا). في ريزي، نحن معتادون على الأحوال الجوية الشاذة. المسنون يقولون إنهم سبق أن شاهدوا الثلج في تموز، قبل ثلاثين أو أربعين عاما، لكن ليس بهذه الكمية".وتساقطت الثلوج على شريط طوله حوالي مئة كلم في كامل أقصى شمال شرقي .كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة طرابزون، تحولت إلى ثلوج في بعض المناطق مع هبوط درجات الحرارة.وفي بيبورت التي خيم عليها البرد، تحول المطر الذي انهمر إلى ثلوج في المناطق المرتفعة.