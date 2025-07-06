"إسرائيل" تعلن تنفيذ عملية داخل سوريا وتدمير مواقع عسكرية

‌وقال الجيش في بيان، "تواصل قوات اللواء 810، التابع لقيادة الفرقة 210، تنفيذ عمليات مستهدفة داخل الأراضي السوري، وخلال إحدى العمليات، قامت كتيبة احتياط من اللواء 810، بالتعاون مع قوات وحدة "يَهَالوم"، بإزالة عدة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في ".وأضاف البيان: "كانت هذه النقاط تشكل خطَّ التماس الأمامي للعدو بالقرب من قمة جبل حرمون، وتمثل تهديدا مباشرا للمواقع الإسرائيلية في قطاع حرمون".