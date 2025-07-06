شركة تنظيف كادت تطيح بقاعدة اسرائيلية

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الجيش الاسرائيلي عثر على وثائق داخل قطاع توضح خطة لحماس لاستغلال مناقصة علنية نشرت لتوظيف شركة تنظيف في منشأة تابعة للوحدة.وأوضحت أنه ووفقا للتحقيقات، اكتشفت حماس هذه المناقصة وبدأت الإعداد لاستخدامها كنقطة دخول محتملة للوصول إلى داخل المنشأة.وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه وبعد اكتشاف تلك الوثائق أمرت بوقف فوري للمناقصة، واتخذت سلسلة من الإجراءات لتعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني ومنع تكرار مثل هذه الثغرات، بما في ذلك تشديد الرقابة على نشر المعلومات المتعلقة بالمواقع والمنشآت العسكرية .وتعرف وحدة 8200 بدورها المحوري في عمليات التجسس الإلكتروني، ويقارن دورها داخل الجيش الإسرائيلي بدور الأميركية (NSA).وقد نسب لهذه الوحدة تحقيق إنجازات استخباراتية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مواجهة التهديدات الإيرانية وحزب الله، رغم الانتقادات التي وجهت لها بعد فشلها في كشف هجمات 7 تشرين الأول.