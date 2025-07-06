سويسرا تعيد فتح سفارتها في إيران

وأوضحت الوزارة في بيان أن قرار استئناف عمل السفارة جاء بعد تقييم شامل للوضع الأمني، وفي أعقاب مشاورات دبلوماسية مكثفة مع السلطات الإيرانية والأمريكية، مضيفة أن العودة ستكون تدريجية، وأن الخدمات القنصلية – بما في ذلك إصدار التأشيرات – لن تُستأنف في الوقت الراهن.وأضاف، ان سفيرة لدى ، أوليفيري لوزانو، دخلت البلاد يوم السبت 5 يوليو/تموز، عبر الحدود البرية من جهة أذربيجان، برفقة فريق صغير من موظفي السفارة.وأشار البيان إلى أن الظروف الحالية في إيران تسمح بعودة محدودة لأنشطة السفارة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والاحترازية، مؤكدة أن عودة الخدمات القنصلية ستتم وفقًا لتقييمات لاحقة.وكانت قد أُغلقت بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2025، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية بعد الضربات الإسرائيلية، مما دفع الطاقم الدبلوماسي السويسري إلى مغادرة إيران مؤقتًا.يُذكر أن السفارة السويسرية، في تلعب دوراً دبلوماسيا حساسا، حيث تمثل المصالح الأمريكية في إيران منذ قطع العلاقات بين وطهران عام 1980.