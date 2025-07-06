خلاف عائلي يتحول إلى جريمة قتل مروعة

وقال المتهم أمام سلطات التحقيق المختصة إن "عمه أراد أن يستولي على ميراثه وإخوته من والدهم الراحل، ودأب على إهانتهم والتعدي عليهم، فما كان منه إلا أن أحضر آلة حادة ولم يلحظ نفسه إلا وهو ينهال على الضحية بضربات قوية متلاحقة".وأضاف أنه "فوجىء بالدم ينفجر من جسد عمه، ولم يهدأ إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، هنا فقط استطاع السيطرة على حالة الانفعال الهستيري التي انتابته ولم يغادر مسرح الجريمة".وكان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغاً من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل مسن على يد نجل شقيقه؛ بسبب خلافات عائلية بينهما، وعلى الفور، انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الحادث وتم القبض على المتهم الذي كان موجودا بجوار جثة المجني عليه، ممسكًا آلة حادة.