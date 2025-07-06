واشنطن تعيد فرض الرسوم الجمركية بعد تعليقها مؤقتاً

وقال بيسنت لقناة "سي إن إن": "الرئيس (الأمريكي دونالد) يعتزم إرسال رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين، يُذكرهم فيها بأنهم إذا لم يحركوا الوضع من حالة الجمود، فسيعودون اعتبارا من 1 أغسطس إلى مستوى الرسوم في 2 أبريل. لذا أعتقد أننا سنرى الكثير من الصفقات قريبا جدا".وذكر وزير المالية الأمريكي أن هذه الإجراءات ستشمل الدول التي ليست من الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة.وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة أن إدارته سترسل في نفس اليوم إلى شركائها التجاريين أولى الرسائل العشر إلى الاثنتي عشرة التي تتضمن تعريفات جمركية جديدة على الواردات، وأنه سيُبلغ الباقين حتى 9 يوليو.ووفقا له، ستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 1 أغسطس، وستتراوح ما بين 10 إلى 70%.جدير بالذكر أن ترامب بعد عودته إلى ، بدأ بتشديد السياسة التجارية: حيث فرض رسوما جمركية على الواردات من وكندا، ورفعها بالنسبة للصين، ثم أعلن عن رسوم على الفولاذ والألمنيوم والسيارات.وكانت الذروة في إعلان 2 نيسان الماضي حيث فرض معدلا أساسيا قدره 10% على الواردات ورسوما "متبادلة" مرتفعة لدول معينة. ومع ذلك، تم تعليق زيادة الرسوم بعد أسبوع فقط، وبدأت مفاوضات تجارية مع العديد من الشركاء.