روسيا تعلن إسقاط 6 مسيرات متجهة نحو موسكو

وكتب سوبيانين في قناته على "تلغرام": "أسقطت الدفاعات الجوية المناوبة ست طائرات مسيرة كانت متجهة نحو . ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

كما أفادت وكالة "روسافياتسيا" بإلغاء 171 رحلة في مطار "شيريميتيفو" بين الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى تأخير أكثر من 56 رحلة مغادرة لأكثر من ساعتين.



وجاء في بيان نشرته الوكالة على "تلغرام": "حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، تم إلغاء 171 رحلة وصول ومغادرة في شيريميتيفو. وما زال هناك تأخير لأكثر من ساعتين لـ56 رحلة مغادرة. ومن المقرر إقلاع 65 رحلة من الصالة B و11 رحلة من الصالة C بين الساعتين 18:00 و21:00 بتوقيت موسكو. ويستعد 15 ألف مسافر للإقلاع ويخضعون لإجراءات ما قبل السفر".