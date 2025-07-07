مبعوث ترامب: الحوار بين سوريا وإسرائيل قد بدأ

وشهدت الأسابيع الماضية تصاعداً لافتا في التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين وإسرائيل، والتي خرجت من دائرة التسريبات إلى التصريحات شبه الرسمية، خصوصا بعد أن أعلن رئيس الإسرائيلي تساحي ، عن إشرافه الشخصي على حوار سياسي وأمني مباشر مع .وفي وقت اعلنت مصادر أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي، يتضمن انسحابا تدريجيا من الأراضي التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة، في 8 2024، بما في ذلك قمة ، إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في الجولان.