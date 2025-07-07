وزير "إسرائيلي": اليهودي الذي يحرق منزلا فلسطينيا ليس إرهابيا

قال "الإسرائيلي" ، إن اليهودي الذي يحرق منزلا فلسطينيا لا يعد إرهابيا، وذلك خلال إحاطة قدمها للمراسلين العسكريين حول التطورات بالضفة الغربية.

وفي تعليقه على اعتداءات المستوطنين المعروفة باسم "فتيان التلال"، أوضح كاتس أن "الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم إعادة فرض الأوامر الإدارية ضد هؤلاء"، معتبرا أن "مسؤولية تطبيقها تقع على عاتق الشرطة فقط".

وأضاف: "لا نية لإلغاء الاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين، لكن لا يمكن تصنيف هجمات المستوطنين على أنها إرهاب"، في إشارة إلى سلسلة من الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من .

يأتي ذلك في وقت اعتدت مجموعة من المستوطنين مساء الاثنين، على عدد من رعاة الأغنام في محيط قرية في بالضفة الغربية.