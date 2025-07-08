محرك طائرة يبتلع رجلا أثناء الإقلاع

ويوفر المطار رحلات طيران منخفضة التكلفة من مدينة ميلانو وإليها.وقالت في بيان إن عمليات الطيران توقفت من الساعة 1020 إلى الساعة 12 بالتوقيت المحلي (0820 إلى 1000 بتوقيت غرينتش) "بسبب مشكلة في ممر الطائرات"، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.وأكد متحدث باسم المطار وفاة الرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن راكبا ولا موظفا بالمطار.وذكرت الإيطالية (أنسا) أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك طائرة تابعة لشركة فولوتيا في أثناء إقلاعها.