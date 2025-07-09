قرار جديد في المطارات الامريكية.. لن تخلعوا الأحذية بعد الان

وذكرت وزيرة الأمن الداخلي الامريكية، ، قولها في بيان: "إنهاء سياسة خلع الأحذية هو أحدث خطوة تتّخذها الوزارة لتحديث تجربة المسافرين في مطارات بلادنا وتعزيزها".وأضافت: "كما هي الحال دائماً، يظلُّ الأمن على رأس أولوياتنا. وبفضل التقدُّم التكنولوجي المتطوّر الذي حقّقناه ونهجنا الأمني متعدّد الطبقات، نحن واثقون من قدرتنا على تنفيذ هذا التغيير مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن".وكان المواطن البريطاني ريد قد حاول في (كانون الأول) 2001 تفجير متفجرات مخبّأة في حذائه على متن رحلة جوّية من إلى .وبعد نحو 5 سنوات، في أغسطس (آب) 2006، فرضت إدارة أمن النقل الأميركية إجراءً يُلزم الركاب بخلع أحذيتهم ليجري فحصها بحثاً عن متفجّرات، استناداً إلى معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود تهديد مستمرّ.وأُنشئت إدارة أمن النقل في (تشرين الثاني) 2001 خلال رئاسة دبليو بوش، للإشراف على أمن جميع وسائل النقل، وذلك رداً على هجمات (أيلول) من العام عينه.وفي أغسطس 2006 أيضاً، فرضت إدارة أمن النقل حظراً على السوائل والمواد الهلامية والبخاخات في الأمتعة المحمولة على الطائرات، بعد إحباط مخطَّط إرهابي لتفجير متفجرات سائلة على متن رحلات عدّة متّجهة إلى . وجرى تخفيف الحظر لاحقاً، مع السماح بحمل كميات محدودة من السوائل.