إيران تزيل كاميرات الوكالة الدولية من منشآتها النووية

وقال كوثري في تصريح نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن هذه الخطوة تأتي ضمن قانون أقره ، يقضي بتقييد التعاون مع الوكالة في ظل ما وصفه بالسلوك المنحاز وغير المهني من قبل .وأوضح أن مفتشي الوكالة اختاروا مغادرة بأنفسهم، وأن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لتنفيذ القانون الجديد الذي يشترط توفر ضمانات أمنية قبل السماح بأي عمليات تفتيش.وأضاف كوثري للأسف، نقل غروسي معلومات حصل عليها من زياراته إلى للأميركيين والكيان الصهيوني، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة وإدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان.وكان البرلمان الإيراني قد صوت في 24 يونيو على تعليق التعاون مع ، مع التأكيد على أن أي دخول مستقبلي للمفتشين سيكون مشروطا بموافقة وضمان أمن المنشآت النووية السلمية.