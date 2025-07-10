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إيران تزيل كاميرات الوكالة الدولية من منشآتها النووية
دوليات
2025-07-10 | 04:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
340 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أعلن عضو لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان الإيراني
،
إسماعيل
كوثري، أن بلاده قامت بإزالة
كاميرات
المراقبة التابعة للوكالة
الدولية للطاقة
الذرية من منشآتها النووية، تنفيذا لقرار البرلمان الأخير.
وقال كوثري في تصريح نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن هذه الخطوة تأتي ضمن قانون أقره
البرلمان الإيراني
، يقضي بتقييد التعاون مع الوكالة في ظل ما وصفه بالسلوك المنحاز وغير المهني من قبل
مدير الوكالة
رافائيل غروسي
.
وأوضح أن مفتشي الوكالة اختاروا مغادرة
إيران
بأنفسهم، وأن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لتنفيذ القانون الجديد الذي يشترط توفر ضمانات أمنية قبل السماح بأي عمليات تفتيش.
وأضاف كوثري للأسف، نقل غروسي معلومات حصل عليها من زياراته إلى
طهران
للأميركيين والكيان الصهيوني، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة وإدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت في 24 يونيو على تعليق التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، مع التأكيد على أن أي دخول مستقبلي للمفتشين سيكون مشروطا بموافقة
المجلس الأعلى للأمن القومي
وضمان أمن المنشآت النووية السلمية.
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