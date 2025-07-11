الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا الساعين للحصول على المساعدات إلى 798 شخصًا

وقال متحدث باسم لحقوق الإنسان للصحفيين إن 615 شخصا منهم قتلوا في محيط مواقع تابعة لمؤسسة الإنسانية أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 مايو.يأتي ذلك فيما أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت، الجمعة، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل شمال القطاع، بينهم 5 في مدرسة تؤوي نازحين.وقال الجهاز في بيان إن الغارة إسرائيلية استهدفت "مدرسة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة".وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.وفي وسط غزة، أعلن في مخيم النصيرات، أنه استقبل عددا من الجرحى الذين أصيبوا عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين قرب نقطة لتوزيع مساعدات.