طهران تضع شرطا قبل العودة للمحادثات النووية

قال ، السبت، إن بلاده ستقبل استعادة المحادثات النووية مع إذا كانت هناك ضمانات بعدم شن هجمات أخرى عليها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن عراقجي قوله، في لدبلوماسيين أجانب في ، إن كانت مستعدة وستكون مستعدة في المستقبل لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، لكن "يجب تقديم ضمانات أنه في حالة استئناف المحادثات، لن يؤدي هذا الاتجاه إلى الحرب".

وأوضح عراقجي، أنه إذا كانت وأطراف أخرى ترغب في استئناف المحادثات مع إيران فإنه "أولا، لا بد أن يكون هناك ضمان قوي أنه لن يتم تكرار هذه الأعمال. لقد جعل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية التوصل إلى حل عن طريق التفاوض أمرا أكثر صعوبة وتعقيدا".

وعلقت إيران التعاون مع بعد الضربات، مما أدى لمغادرة مفتشي الوكالة.

وذكر عراقجي أن التعاون لم ينته، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية لكن ستتم إحالة جميع الأنشطة المتعلقة بوكالة الطاقة الذرية إلى الإيراني.

وأضاف الوزير: "ستتم دراسة طلبات الوكالة وتقييمها والاستجابة لها كل على حدة فيما يتعلق بمصالح إيران".

,كان وافق في نهاية يونيو على قانون يعلق التعاون مع الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، وسيحدد مجلس موعد تحقق ذلك الشرط.

وأضاف عراقجي: "أن خطر انتشار المكونات المشعة وانفجار الذخيرة التي خلفتها الحرب في المواقع النووية التي تم الهجوم عليها كبير".