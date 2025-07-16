سوريا.. ارتفاع حصيلة أحداث السويداء إلى 248 قتيلا

وأحصى المرصد منذ اندلاع الاشتباكات الأحد، مقتل 64 مسلحا درزيا إضافة الى 28 مدنيا، 21 منهم قتلوا "بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، مقابل 138 قتيلا من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام و18 مسلحا من البدو.في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات بين قوات ومقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء بجنوب صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.وقال موقع السويداء 24 المحلي للأنباء إن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر صباح اليوم، بينما حملت ، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء " "، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.وأضافت الوزارة في بيانها: "مجموعات خارجة عن القانون أطلقت النار على قوات الأمن في السويداء والقوات ترد".وأفادت مصادر وشهود عيان، اليوم الأربعاء، بأن القوات الحكومية تنفذ عمليات تمشيط واسعة داخل محافظة السويداء، بعد انتشارها صباح اليوم، لضبط مسلحين دروز تتهمهم بالخروج عن القانون.وانتشرت العسكرية داخل محافظة السويداء بالتنسيق مع ، لضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي تجاوزات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلم وفرض سيادة الدولة.