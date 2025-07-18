بيع رسم لترامب بـ30 ألف دولار

ووفقًا لبيانات من دار نيت دي للمزادات في فإن الرسم المباع "مُوقع بالذهب بقلم ماركر من ".وأشار المزاد إلى أنه أُعد عام 2005 لأعمال خيرية لمكافحة الأمية، ضمن مشاركة نخبة من المشاهير مثل الممثلين الحائزين على ، .وكان سعرها الابتدائي 9000 دولار أمريكي، وتلقت 11 عرضًا، وبيعت في النهاية بما يقارب 30000 دولار أمريكي.