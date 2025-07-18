البنزين المغشوش يوقف موكب الرئيس الإيراني.. مال القصة؟

ونقل الإعلام الحيثيات عن مصطفى مولوي، المفتش الخاص للرئيس الإيراني، خلال اجتماع مع ناشطين سياسيين في .وقال مولوي إنه قبل وصوله إلى تبريز، كان الرئيس وفريقه الأمني متجهين على متن 3 سيارات في رحلة غير رسمية له إلى مسقط رأسه في مدينة تبريز.وأضاف أنه في رحلتهم، توقفوا عند مجمع على جانب الطريق قبل مخرج طريق «رشت» السريع للحصول على البنزين.لكن بعد مغادرتهم بفترة وجيزة وقبل وصولهم إلى مدينة تاكيستان، انطفأت السيارات الثلاث في وقت واحد، وفق المسؤول الإيراني.ولفت إلى أنه بعد المتابعة، اكتشفنا أن هذه المحطة تبيع بنزينا رديئاً ممزوجا بالماء.وأشار إلى أنه بعد التواصل مع ، تبين لهم أن هذه المحطة لها تاريخ من المخالفات، وقد قُدمت شكاوى بشأنها.