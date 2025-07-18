قتلى داخل مركز تدريب للشرطة الامريكية في لوس انجلوس

وذكرت المدعية العامة الأميركية على حسابها في منصة "إكس": "يبدو أن حادثا مروعا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب".ولفتت إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".وذكرت شبكة "إن بي " الأميركية أن المنشأة، وهي أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، تقع على بُعد حوالي 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس.وأصدر ولاية ، ، بيانا يفيد بأن الحاكم أطلع على "الانفجار المُبلغ عنه".