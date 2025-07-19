سوريا.. حديث حكومي جديد يخص السويداء

وأضاف وزير الطوارئ أن المشهد في السويداء معقد للغاية وأن الوضع الإنساني سيئ.

وأوضح الصالح أنه تم تشكيل غرف عمليات مشتركة تضم وزارات مختلفة، كما تم تشكيل 21 مركز إيواء في درعا، مضيفا أن الوزارة في طور تجهيز 20 مركزا آخر.وأكد وزير الطوارئ السوري أن هناك فرقاً ميدانية في معبري بصرى وبصرى الحرير، تقوم بتأمين كل العائلات التي تود الانتقال إلى مناطق أخرى، هذا بالإضافة إلى أنه تم تنسيق الجهود بين المنظمات المحلية والإنسانية الدولية، حسب قوله.وشدد الصالح على أن حادثة اختطاف حمزة العمارين وهو رئيس مركز في الدفاع المدني هو حادث مؤسف ويعرقل جهود العمل الإنساني، مطالبا بإطلاق سراح العمارين "لأن اختطافه يحد من عمليات التدخل الإنسانية في الكثير من مناطق السويداء.وأشار الوزير إلى أن قوافل المساعدات موجودة على أبواب السويداء منذ الخميس الماضي، مؤكدا أنهم سيقومون بالتدخل المناسب مع الأهالي فور توفر الظروف المناسبة.