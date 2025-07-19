إحباط خمس هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو

وذكر سوبيانين عبر صفحته على منصة "تلغرام" أن أخصائيي خدمات الطوارئ متواجدون حاليا في مواقع تساقط حطام الدرونات.ومن جهتها، صرحت أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 27 طائرة بدون في بريانسك وكالوغا وموسكو وتولا، ما بين الساعة 3 والـ7 مساء بتوقيت .وكانت الروسية أفادت، السبت، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 27 طائرة مسيرة أوكرانية عدة مقاطعات روسية، خلال 4 ساعات.