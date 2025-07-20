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بوتين يبحث مع مستشار السيد خامنئي البرنامج النووي الإيراني
دوليات
2025-07-20 | 10:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
123 شوهد
أعلن المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف
أن الرئيس
فلاديمير بوتين
بحث اليوم مع المستشار الأول للمرشد الإيراني
علي لاريجاني
الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج
طهران
النووي.
وأضاف بيسكوف: "الرئيس
بوتين
استقبل اليوم في الكرملين
علي لاريجاني
كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، الذي نقل تقييم القيادة الإيرانية للتصعيد في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني".
وأضاف: "جدد الجانب الروسي تأكيده على ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة والتسوية السياسية للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي".
وكان وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
قد صرح في وقت سابق بأن
روسيا
مستعدة لتقديم المساعدة في مجال نقل الكميات الزائدة من اليورانيوم المخصب إلى روسيا لمعالجته وإعادة استخدامها سلميا في
إيران
.
يذكر أن المتحدث باسم
البرلمان الإيراني
محمد باقر
غاليباف كان قد أعلن في 26 يونيو الماضي أن السلطات الإيرانية أصدرت قانونا بوقف تعاون الجمهورية الإسلامية مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
.
وأشار إلى أنه طالما لم يتم تأمين المنشآت النووية الإيرانية، فإن استمرار التعاون مع الوكالة لن يكون ممكنا.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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