بوتين يبحث مع مستشار السيد خامنئي البرنامج النووي الإيراني

وأضاف بيسكوف: "الرئيس استقبل اليوم في الكرملين كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، الذي نقل تقييم القيادة الإيرانية للتصعيد في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني".وأضاف: "جدد الجانب الروسي تأكيده على ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة والتسوية السياسية للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي".وكان وزير الخارجية الروسي قد صرح في وقت سابق بأن مستعدة لتقديم المساعدة في مجال نقل الكميات الزائدة من اليورانيوم المخصب إلى روسيا لمعالجته وإعادة استخدامها سلميا في .يذكر أن المتحدث باسم غاليباف كان قد أعلن في 26 يونيو الماضي أن السلطات الإيرانية أصدرت قانونا بوقف تعاون الجمهورية الإسلامية مع .وأشار إلى أنه طالما لم يتم تأمين المنشآت النووية الإيرانية، فإن استمرار التعاون مع الوكالة لن يكون ممكنا.