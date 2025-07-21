وصول قوات أميركية قرب العراق

ويأتي هذا التحرك ضمن استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية في مناطق شمال شرق ، حيث تواصل القوات الأمريكية توسيع حضورها في القواعد المنتشرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بحسب لحقوق الإنسان.وفي 14 تموز الجاري، هبطت طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة خراب الجير، وذلك في إطار التعزيزات الدورية التي تصل إلى قواعد في المنطقة.وأفادت مصادر المرصد السوري، الذي مقره ، بأن الطائرة كانت تحمل معدات عسكرية ولوجستية، تزامناً مع تحليق مروحيات عسكرية أمريكية في أجواء المنطقة، دون تسجيل أي تحركات برية مرافقة.وتترافق التعزيزات الأمريكية مع تواصل الاشتباكات في محافظة السويداء السورية، رغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.