الرئيس التركي: من يصمت عن غزة شريك لإسرائيل في جرائمها

واعتبر أرودغان -في كلمة له اليوم- أن السكوت عن هذه الجرائم سيجعل "العار" لا يلاحق الإسرائيلي فقط، بل سيطال كل من التزم الصمت.وقال في تصريحاته: "كفى لما يجري في ، فالصمت لم يعد مقبولًا، والضمير الإنساني يجب أن يتحرك الآن".ودعا الرئيس التركي إلى اتخاذ موقف إنساني واضح تجاه ما يجري في غزة، مشددًا على أن "الإنسانية تموت" هناك، وعلى الجميع أن يُظهر موقفًا أخلاقيًا إزاء ذلك.وأوضح أن بلاده تواصل العمل على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لغزة، قائلا "سنواصل الحديث عما تقوم به ، والذي تخطى ما قام به النازيون".ودأب مرارا على مهاجمة إسرائيل ورئيس وزرائها نتيناهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- في ظل حرب الإبادة المستمرة على غزة، إذ قال في وقت سابق إن نتنياهو وحكومته كتبوا أسماءهم إلى جانب طغاة مثل هتلر.وتابع أن غزة تشهد إحدى أكثر الفظائع خزيا في العصر الحديث، معتبرا أن حكومة نتنياهو المسؤولة الأولى عن الإبادة الجماعية في غزة.وشدد أردوغان على ضرورة "أن يدرك داعمو العدوان الإسرائيلي، دون شرط أو قيد، أنهم أصبحوا شركاء في الجرائم المرتكبة".ويأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.