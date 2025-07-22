موجة حر تضرب تركيا واليونان والحرارة مستمرة ليلاً

وحذرت سلطات البلدين من أن الأحوال ستزداد سوءا، حيث من المتوقع أن يكون يوما الخميس والجمعة المقبلين أكثر حرارة.ففي ، تم تطبيق حظر على العمل في الأماكن المفتوحة في ساعات النهار لحماية العمال، ومن بينهم من يعملون في مجالات البناء والزراعة وخدمات التوصيل.ويحق للعاملين في مجال التوصيل الذين يقودون مركبات مكيفة فقط العمل خلال فترة النهار، في حين يحظر عمل سائقي الدراجات البخارية والدراجات وفقا للقانون لحين انتهاء موجة الحر.كما تؤثر موجة الحر على السياحة، حيث يتم إغلاق أكروبوليس في من دون سابق خلال الساعات الأكثر حرارة لحماية الزوار والعاملين من مخاطر ضربات الشمس والمشاكل المتعلقة بالدورة الدموية.من ناحية أخرى، أصدرت هيئة الأرصاد التركية تحذيرا من موجة حر شديد ستستمر حتى الجمعة المقبلة.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في مدينة بجنوب ، وإلى نحو 40 درجة في أنطاليا وعلى طول ساحل بحر إيجة.وحثت السلطات المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن، بالبقاء في الأماكن المغلقة حتى المساء لتجنب المخاطر الصحية المتعلقة بالحرارة.