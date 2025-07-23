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زواج شقيقين من امرأة واحدة يشعل مواقع التواصل
دوليات
2025-07-23 | 11:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
524 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أثار زواج شقيقين من المرأة نفسها في الهند، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، إذ تشكّل هذه الواقعة أحدث تجليات تقليد ديني كان يُعتقد أنه اندثر.
وأُقيمت حفلة
زفاف
براديب وكابيل نيغي على عروسهما التي بقيت هويتها طي الكتمان، نهاية الأسبوع الفائت، في قريتهما شيلاي في ولاية هيماشال براديش في جبال
الهيمالايا
، بحضور مئات الأشخاص.
وعلى غرار حفلات زفاف كثيرة أخرى، حظي هذا الاحتفال بموافقة العائلتين، وفقاً لـ"فرانس برس".
لكن ما إن نُشرت صور الزوجين مع زوجتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقت رواجاً سريعاً.
وتفاجأ الزوجان بالاهتمام الذي حظي به زفافهما. ونقلت وكالة أنباء "
برس ترست
"
الهندية
عن براديب نيغي قوله: "كنا ببساطة نتّبع تقليداً نفخر به".
وقال
كابيل
: "سنوفر الدعم، والاستقرار، والحب، لزوجتنا".
ويُعدّ تعدّد الأزواج غير قانوني في معظم دول العالم بينها الهند. لكن لا يزال مقبولاً في بعض مناطق أقصى شمال البلاد، بما في ذلك تلك التي يسكنها 300 ألف فرد من مجموعة هاتي.
وقال النائب المحلي هارشواردهان سينغ تشوهان، في تصريح صحافي: "كان تعدد الأزواج شائعاً في الأجيال السابقة، ولكنه أصبح نادراً، ولا يزال يُمارَس بين أفراد هاتي".
وأشار أحد زعماء المجتمع المحلي هو كوندال لال شاشتري، إلى أن "هذه الممارسة وردت في ملحمة المهابهاراتا الشهيرة في الأساطير الهندوسية".
وبحسب الصحافة المحلية، احتُفل بخمس زيجات بين امرأة ورجال عدة خلال العام الفائت في منطقة شيلاي.
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