بقيمة نحو 6 مليارات دولار.. السعودية تعلن عن استثمارات في سوريا

ووصل وزير ، ، أمس الأربعاء، إلى دمشق على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض "بحث شراكات استثمارية"، على ما أوردت الحكومية ووزارة الاستثمار.وسيشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في " الاستثمار السوري السعودي 2025 "في دمشق الخميس، حسب ما أفاد مسؤول في .وأعلنت وزارة الاستثمار في بيان امس الأربعاء، أن المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "ستساهم مباشرة في النمو السوري".وأوضحت أن "الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 21 مليار ريال سعودي (5,6 مليارات دولار) تغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية".من جهته، أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، في مؤتمر صحفي، أن المنتدى سيشهد "توقيع 44 اتفاقية مع ، بقيمة 6 مليارات دولار".وفي ذات السياق، أفادت السورية "سانا" بأن الزيارة تتضمن "إطلاق مشروع مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق".وخلال زيارة لدمشق أواخر مايو، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير أن ستكون في مقدمة الدول التي تقف الى جانب في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.