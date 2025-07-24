5 رجال يعتدون على امرأة من ذوي الهمم.. ركلوا كرسيها المتحرك

وتُدعى إيسين ساري أصلان (48 عامًا)، ظهرت في الفيديو وهي جالسة على كرسيها الكهربائي المتحرك، عاجزة عن الدفاع عن نفسها بينما يتناوب المهاجمون على ضربها أمام مدخل البناء الذي تسكن فيه. وتُعاني أصلان من إعاقة جسدية بنسبة 80%، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.الهجوم جاء بعد أيام قليلة من تقديمها شكوى رسمية للسلطات ضد جيرانها في الطابق العلوي بسبب الضوضاء المستمرة، وهو ما استدعى تدخل الشرطة في حينه، لكنه على ما يبدو، أجّج غضب الجناة الذين قرروا الانتقام. وكشفت المراقبة أن المعتدين لم يكتفوا بضرب أصلان فحسب، بل طالت الاعتداءات والدتها وشقيقها أيضًا.ورغم بشاعة الواقعة، قررت الإفراج عن المعتدين الخمسة إلى حين موعد محاكمتهم، وهو ما فاقم من حدة الاحتجاجات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف كثيرون القرار بـ"الخذلان المؤسسي" في وجه العنف ضد الفئات الأضعف في المجتمع.أصلان، وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، قالت إن الاعتداء تسبّب بأضرار بالغة لكرسيها الكهربائي، مؤكدة أن أحد المعتدين وجّه سلاحًا ناريًا نحوها لترهيبها، ما دفعها إلى التزام المنزل خوفًا من تكرار المشهد. وأضافت أنها رفعت شكوى جديدة إلى مركز الشكاوى التابع لرئاسة الجمهورية مطالبة بتوفير الحماية القضائية والأمنية لها.