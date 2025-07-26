هزة أرضية جديدة تضرب الجزائر



ـ دولي



سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (CRAAG) في الجزائر، صباح اليوم السبت، هزة أرضية بشدة 3.3 درجات على سلم ريختر بولاية المدية.





وأوضح بيان المركز أن الهزة وقعت في تمام الساعة 06:33 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزها على بعد 8 كيلومترات شمال شرق بلدية ميهوب بالولاية.



وقبل فترة قصيرة، ضرب بقوة 5.1 درجات، ولاية المدية على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما شعر بالزلزال سكان عدة ولايات مجاورة.