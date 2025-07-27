دخول قوافل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

وقالت في منشور عبر "بدء دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، مرفقة بمقطع فيديو يُظهر شاحنات عدة في .كما أعلنت القناة عن وصول شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.ويأتي هذا التحرك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي ما وصفها بـ"ممرات إنسانية" لتأمين مرور قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وبدء تنفيذ "وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية" في بعض المناطق المكتظة بالسكان، خصوصا في شمال غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقف مؤقت للعمليات العسكرية في 3 مناطق بقطاع غزة هي: المواصي ودير البلح ومدينة غزة، وذلك يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر.ولم تشهد تلك المناطق عمليات برية لجيش الاحتلال منذ مارس/ آذار الماضي عندما استأنف حملته على القطاع.كما أشار جيش الاحتلال إلى أن "المسارات الآمنة" المُحددة لقوافل المساعدات الغذائية والطبية ستُطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحا حتى الـ11 ليلا.كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط جوي لـ7 طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة في مناطق من شمال القطاع."خطأ فادح"بالمقابل، هاجم وزير الإسرائيلي إيتمار هذه الخطوات بشدة، واصفا إدخال المساعدات إلى غزة بأنه "خطأ فادح" يعرض حياة الجنود للخطر. وزعم أن (حماس) تستغل هذه الممرات الإنسانية.وأعرب بن غفير عن استيائه من تغييب دوره في النقاشات المتعلقة بملف المساعدات، قائلا إن استبعاده من القرار "أمر خطير للغاية".ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب التجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي إلى 127 شهيدا، بينهم 85 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال القطاع، بينما شددت على أن إسقاط المساعدات جوا ما هو إلا "تشتيت للانتباه" عن الواقع الكارثي ولا يعالج أصل الأزمة.من جهته، حمّل الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع، معبّرا عن "توقعه تحسين فاعلية التوزيع وضمان عدم وصولها إلى حماس".كما أعلن عن تشغيل خط كهرباء لتغذية محطة التحلية الجنوبية في غزة، مؤكدا استمرار عملياته العسكرية في أماكن وجود المقاومة الفلسطينية.وتتزامن هذه التطورات مع دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لإنقاذ المدنيين من شبح المجاعة والانهيار الكامل.