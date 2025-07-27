دخول قوافل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
10:00 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرسنال يمنح غيوكيريس القميص الأسطوري في النادي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534992-638892077330315897.jpg
دخول قوافل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح
دوليات
2025-07-27 | 06:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
132 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
بدأت شاحنات مساعدات إنسانية بالدخول من مصر نحو قطاع غزة عبر معبر رفح صباح اليوم الأحد، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قرر تعليق عملياته العسكرية يوميا في مناطق بالقطاع وفتح ممرات جديدة للمساعدات، وذلك في ظل تزايد الضغوط الدولية والتحذيرات المتصاعدة من منظمات إغاثة من تفشي المجاعة في القطاع المحاصر.
وقالت
قناة القاهرة الإخبارية
في منشور عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
"بدء دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، مرفقة بمقطع فيديو يُظهر شاحنات عدة في
المنطقة الحدودية
.
كما أعلنت القناة عن وصول شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى
معبر كرم أبو سالم
تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي ما وصفها بـ"ممرات إنسانية" لتأمين مرور قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وبدء تنفيذ "وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية" في بعض المناطق المكتظة بالسكان، خصوصا في شمال غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقف مؤقت للعمليات العسكرية في 3 مناطق بقطاع غزة هي: المواصي ودير البلح ومدينة غزة، وذلك يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر.
ولم تشهد تلك المناطق عمليات برية لجيش الاحتلال منذ مارس/ آذار الماضي عندما استأنف حملته على القطاع.
كما أشار جيش الاحتلال إلى أن "المسارات الآمنة" المُحددة لقوافل المساعدات الغذائية والطبية ستُطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحا حتى الـ11 ليلا.
كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط جوي لـ7 طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة في مناطق من شمال القطاع.
"خطأ فادح"
بالمقابل، هاجم وزير
الأمن القومي
الإسرائيلي إيتمار
بن غفير
هذه الخطوات بشدة، واصفا إدخال المساعدات إلى غزة بأنه "خطأ فادح" يعرض حياة الجنود للخطر. وزعم أن
حركة المقاومة الإسلامية
(حماس) تستغل هذه الممرات الإنسانية.
وأعرب بن غفير عن استيائه من تغييب دوره في النقاشات المتعلقة بملف المساعدات، قائلا إن استبعاده من القرار "أمر خطير للغاية".
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب التجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي إلى 127 شهيدا، بينهم 85 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال القطاع، بينما شددت
الأمم المتحدة
على أن إسقاط المساعدات جوا ما هو إلا "تشتيت للانتباه" عن الواقع الكارثي ولا يعالج أصل الأزمة.
من جهته، حمّل الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع، معبّرا عن "توقعه تحسين فاعلية التوزيع وضمان عدم وصولها إلى حماس".
كما أعلن عن تشغيل خط كهرباء لتغذية محطة التحلية الجنوبية في غزة، مؤكدا استمرار عملياته العسكرية في أماكن وجود المقاومة الفلسطينية.
وتتزامن هذه التطورات مع دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لإنقاذ المدنيين من شبح المجاعة والانهيار الكامل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
هروب إسرائيليين عبر معبر طابا الحدودي بسبب الهجمات الإيرانية (صور)
07:40 | 2025-06-20
البابا يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
06:39 | 2025-05-21
سوريا.. دخول مساعدات إغاثية عاجلة إلى السويداء
17:20 | 2025-07-20
رويترز: دخول 5 شاحنات مساعدات لغزة
12:42 | 2025-05-19
دخول قوافل مساعدات إلى غزة
عبر معبر رفح
حركة المقاومة الإسلامية
وسائل التواصل الاجتماعي
قناة القاهرة الإخبارية
معبر كرم أبو سالم
المنطقة الحدودية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الأمن القومي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
رياضة
38.49%
08:36 | 2025-07-25
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
08:36 | 2025-07-25
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
أمن
28.54%
06:11 | 2025-07-27
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
06:11 | 2025-07-27
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
18.64%
03:54 | 2025-07-26
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:54 | 2025-07-26
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
محليات
14.33%
08:42 | 2025-07-25
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
08:42 | 2025-07-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي يسمح بدخول المياه إلى غزة
07:45 | 2025-07-27
الخارجية الأميريكية تضع شرطاً واحداً لوقف الحرب في غزة
06:19 | 2025-07-27
بالصور.. المساعدات تدخل إلى غزة
04:21 | 2025-07-27
تركيا تجلي آلاف السكان من بورصا بسبب حرائق الغابات (فيديوهات)
03:17 | 2025-07-27
إعلام عبري: أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي يخضعون للعلاج من أزمات نفسية
03:11 | 2025-07-27
صحف عالمية: "الجيش الإسرائيلي" لم يجد أي دليل على سرقة حماس للمساعدات
03:08 | 2025-07-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.