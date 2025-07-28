روسيا تعلن إسقاط 203 مسيرات أوكرانية خلال 24 ساعة

وجاء في تقرير أن: "منظومات الدفاع الجوي أسقطت صواريخ من طراز HIMARS أمريكي الصنع و203 مسيرات".

وأضاف التقرير "كما ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية أضرارا بنقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".