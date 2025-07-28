السعودية: لا مصداقية لأي حديث عن التطبيع مع إسرائيل

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر حول القضية الفلسطينية: "السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف والمعاناة هو تطبيق حل الدولتين وقيام سيحقق السلام وإقامة علاقات مع " " لن يحدث بلا إقامة دولة فلسطينية".وأشار إلى أنه "لا مصداقية ولا مبرر لأي حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل الحرب والقتل في قطاع "، مشددا على ان " ملتزمة بدعم جهود والعمل مع في إعادة إعمار غزة".وبين أنه "يمكن التحدث عن التطبيع بعد قيام ونريد أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة".وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة.ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.