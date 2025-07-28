روسيا ترد على ترامب: الإنذارات تمثل خطوة نحو الحرب

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": " يلعب لعبة الإنذارات مع : 50 يوما أو 10 أيام... عليه أن يتذكر أمرين: 1. روسيا ليست ولا حتى . 2. كل جديد يُمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده. لا تسلكوا درب جو النعسان!".وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم الاثنين بأنه يقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما. لأنه "لا يرى أي تقدم في حل النزاع الأوكراني" و"لا جدوى من الانتظار" على حد تعبيره.