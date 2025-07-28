تقرير يكشف: أمريكا استنفدت ربع مخزونها من صواريخ "ثاد"

وذكرت الشبكة أن القوات الأمريكية صدت وابل الصواريخ الباليستية الذي أطلقته بإطلاق أكثر من 100 نظام "ثاد" وربما يصل العدد إلى 150 نظاما، وهو جزء كبير من مخزون من نظام الدفاع الجوي المتطور، وفقا للمصادر.وتمتلك سبعة أنظمة ثاد، وقد استخدمت اثنين منها في الصراع مع .ووفق المصدر ذاته، أدى استخدام هذا العدد الكبير من صواريخ اعتراضية من طراز "ثاد" في فترة قصيرة إلى كشف فجوة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية واستنزاف أحد الأصول الباهظة الثمن في وقت وصل فيه الدعم العام الأمريكي للدفاع الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته التاريخية.وقال مسؤولو دفاع أمريكيون سابقون وخبراء صواريخ بحسب شبكة "CNN" إن الانسحاب السريع أثار أيضا مخاوف بشأن وضع الأمن العالمي لأمريكا وقدرتها على تجديد الإمدادات بسرعة.وفي العام الماضي، اشترت الولايات المتحدة 11 صاروخا اعتراضيا جديدا فقط من طراز "ثاد"، ومن المتوقع أن تتلقى 12 صاروخا آخر فقط في السنة المالية الحالية، وفقا لتقديرات ميزانية لعام 2026.وذكرت شبكة "CNN" أن تقييما استخباراتيا أوليا خلص إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل على الأرجح أعادت إحياءه بضعة أشهر فقط.ورفضت هذا التقييم، وصرحت الأمريكية لاحقا بأن لديها أدلة على أن البرنامج النووي الإيراني قد تضرر بشدة.