غوتيريش: طرد الفلسطينيين ليس سلاما وسيزيد عزلة إسرائيل

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ، الاثنين، أن طرد الفلسطينيين من أرضهم ليس سلاما وسيزيد عزلة "إسرائيل".

وقال غوتيريش في كلمة له، "طرد الفلسطينيين من أرضهم ليس سلاما وسيزيد عزلة دوليا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى "وقف أي نوع من التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم"، مشيرا الى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينبغي أن ينتهي.

وعقد، اليوم الاثنين، اجتماع وزاري رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وذلك في في .