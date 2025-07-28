إعلام إسرائيلي: قرار احتلال غزة بات قريبا

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى ما ادعت أنه "ابتعاد التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب" رغم محاولة إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى مسبقا.وحسب رأيهم، فإن "تصلب مواقف حماس يقرب خطة الحرب الشاملة على القطاع.وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا هذا المساء قبيل مناقشة الأمن في الحكومة المصغرة، بوجود جمود في المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق، وأوضحت في السياق أن الجيش الإسرائيلي سيعرض على أعضاء الحكومة خطط عمله في .