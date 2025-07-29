من هو منفذ هجوم "بارك أفينيو" مانهاتن في نيويورك؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخلها بمفاوضات غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535159-638893577918696245.jpeg
من هو منفذ هجوم "بارك أفينيو" مانهاتن في نيويورك؟
دوليات
2025-07-29 | 01:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
399 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
نفذ شخص مسلح ببندقية هجوماً دموياً أسفر عن مقتل 5 أشخاص، 4 مدنيين وشرطية أمريكية، وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة، بعد استهدافه ناطحة سحاب تضم مكاتب عدد من أبرز الشركات متعددة المجالات.
وأفادت صحيفة "
نيويورك
بوست" ووسائل إعلام أخرى، بأن منفذ الهجوم يدعى شين تامورا، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وينحدر من ولاية "نيفادا".
الصحيفة قالت إن "مسلحاً مجنوناً" اقتحم ناطحة سحاب فاخرة وسط
مدينة نيويورك
في وقت مبكر مساء الاثنين، قبل أن يطلق النار على نفسه.
ووقع الهجوم الساعة 6:30 مساءً في وقت الذروة المسائية، في الطابق 32 من ناطحة السحاب رقم 345 المكونة من 44 طابقاً، بالقرب من شارع 51 وشارع "بارك أفينيو"، وفق "
فوكس
نيوز".
واستخدم منفذ الهجوم بندقية من طراز (AR-15) من إنتاج شركة (Palmetto State Armory)، مستهدفاً موظفين في أحد المكاتب.
وقالت مصادر للصحيفة إن مطلق النار، شين تامورا، كان يعمل حارس أمن، ومؤخرا في
كازينو
في لاس
فيغاس
، واستبعدت المصادر فرضية العمل الإرهابي خلال الهجوم.
وانتشرت مقاطع وصور لتامورا خلال تواجده في منطقة الهجوم، منها ما تم التعامل معه بالذكاء الاصطناعي من بعض المصادر الصحفية والناشطين، لتوضيح طبيعة الهجوم.
وكشفت مصادر أمريكية أن شين تامورا، هو أحد نجوم كرة القدم الأمريكية سابقاً في المدرسة الثانوية، مشيرة إلى مسيرة شخص تحول من رياضي مشهور إلى قاتل.
تجري التحقيقات حالياً بالتركيز على احتمالية أن يكون تامورا استهدف على وجه التحديد مكاتب
اتحاد كرة القدم
الأمريكي الموجودة داخل المبنى، وفق مصادر أمنية.
من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن شين تامورا، يعيش في لاس فيغاس، وليس لديه أي سجل إجرامي كبير.
وكانت قائدة
شرطة نيويورك
قد أعلنت في تصريح لها أن "المسلّح المنفرد" الذي أطلق النار في وسط مانهاتن، الإثنين، ممّا استدعى إطلاق عملية أمنية ضخمة لتوقيفه، قد "تمّ تحييده".
وقالت
جيسيكا
تيش، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الوضع حالياً تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده"، في حين أفادت مصادر أخرى بأنه أطلق النار على نفسه وانتحر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يشارك فرقة الشرف العسكري في ترديد "بارك الله أمريكا"
03:52 | 2025-06-27
5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك
22:56 | 2025-07-28
واشنطن تتسلم "داعشيًا" خطط لهجوم ضد اليهود في نيويورك
04:34 | 2025-06-11
"نيويورك تايمز": إسرائيل لا تمتلك دليلاً على سرقة المساعدات من قبل "حماس"
12:29 | 2025-07-26
هجوم
نيويورك
الذكاء الاصطناعي
اتحاد كرة القدم
السومرية نيوز
مدينة نيويورك
شرطة نيويورك
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
أمن
41.57%
06:11 | 2025-07-27
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
06:11 | 2025-07-27
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
21.35%
10:01 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً
رياضة
19.5%
06:44 | 2025-07-27
كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً
06:44 | 2025-07-27
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
محليات
17.58%
10:43 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
10:43 | 2025-07-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
اخترنا لك
سويديون يشرحون كيفية قلي البيض في العراق من دون نار (فيديو)
03:55 | 2025-07-29
مجلس النواب الأميركي يهدد بفرض عقوبات على العراق
03:47 | 2025-07-29
ترامب يغش في لعبة الغولف
03:21 | 2025-07-29
رصد نشاط وحركة معدات ثقيلة في الموقع النووي في أصفهان
03:06 | 2025-07-29
عالميا.. النفط يتراجع مع تخوف الأسواق من تبعات الاتفاق التجاري الأمريكي – الأوروبي
03:00 | 2025-07-29
5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك
22:56 | 2025-07-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.