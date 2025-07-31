اتفاق روسي سوري على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية

وبحسب " "، قال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مع نظيره السوري عقب مباحثات ثنائية: "فيما يتعلق بالعقود الاقتصادية اتفقنا على تعيين رئيس من الجانب الروسي للجنة المشتركة التي ستنظر في المسارات متبادلة المنفعة".وأكد الوزير الروسي أن " ستشارك بشكل فعال في تعافي الاقتصاد السوري". ورحب برفع العقوبات الأمريكية عن ، وقال: "نعتقد أن رفع العقوبات الأمريكية عن الشعب السوري هو أمر سليم، حيث كانت تلك العقوبات تطال الشعب لا المسؤولين السياسيين".من جانبه، أكد الوزير السوري أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين للنظر في الاتفاقيات السابقة، وقال إن "العلاقات بين روسيا وسوريا تمر بمنعطف تاريخي حاسم".وأضاف الشيباني: "لقد وجدنا انفتاحا كبيرا من الجانب الروسي، ونعتقد أن هذه العلاقة ستتطور إلى شراكة استراتيجية متميزة في القريب العاجل".