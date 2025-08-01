بينهم من العراق.. اكثر من مليون شاب وفتاة يحجون من بلدان الصراع نحو الفاتيكان

ونقلت فرانس برس عن عدد من الشباب اراءهم في المشاركة الذين غلب عليهم طابع الشعور بالاستياء من الرفاهية مقابل ما تعانيه بلدان الصراع ولا سيما الجائعة، حي يقول خضر قسيس الذي سافر من عابرا نقاط تفتيش عسكرية عبر 3 دول، للانضمام إلى مئات الآلاف من الشباب الكاثوليك الآخرين في في رحلة حج تستغرق أسبوعًا، انه "شعر ببعض الذنب لوجوده في العاصمة الإيطالية المبهجة بينما ينتشر الجوع في غزة، التي حاصرتها منذ شهور".ويقيم "يوبيل الشباب" هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يشارك فيه ما يصل إلى مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وقد اختار الفاتيكان الحجاج من مناطق الصراع - وخاصة ولبنان وسوريا وأوكرانيا - الذين قدموا "تضحيات" كبيرة للوصول إلى المدينة الخالدة.بالنسبة للعديد ممن يعيشون في بلدان مزقتها الحرب، كانت الرحلة فرصة لتجربة نسمة من الحياة الطبيعية، وقالت جيسي خير، وهي فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 18 عامًا من الضفة الغربية، مرتدية كوفية سوداء: "إن وجودنا هنا يجعلنا نشعر بأننا أحرار".في ساحة المهيبة، لوحت مجموعة من الحجاج بالعلم السوري، وكان الأب فادي سرياني يرافق مجموعة من 11 شابًا سوريًا، غادر الكثير منهم بلادهم لأول مرة.وقال لوكالة فرانس برس: "إنه جيل نشأ في سنوات الحرب التي بدأت في عام 2011"، قائلاً إن الشباب المسيحيين السوريين، وهم أقلية صغيرة في البلاد، شعروا "بالعزلة" عن بقية الكنيسة.