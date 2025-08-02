نقل مجاني وموكب بارزاني حاضر.. إيران تستعرض مساهمة كردستان بزيارة الاربعين

وقال فرامرز اسدي القنصل الإيراني في ، ان "هذه هي السنة الرابعة التي يسافر فيها الحجاج الإيرانيون إلى العتبات عبر إقليم ، وبالطبع، يُعدّ هذا الطريق أنسب للحجاج من المحافظات المجاورة والشمالية مثل أذربيجان الغربية والشرقية وكردستان وزنجان وأردبيل، بالإضافة إلى الحجاج من الدول الشمالية المجاورة".وأوضح انه "على مدى السنوات الأربع الماضية، تم إنشاء هذا الطريق بفضل التعاون الوثيق والودود من قبل سلطات حكومة وبتوفير التسهيلات المناسبة للغاية لخدمة حجاج أربعين الحسين"، مشيرا الى ان "هذا التعاون لم يقلل من ازدحام الزوار على منافذ زيارة الأربعين الأخرى فحسب، بل أسس واستمر في تجربة جيدة في التعاون بين الجانبين في مجال الأربعين".وأضاف: يدخل نحو 150 ألف زائر سنويا إلى إقليم عبر منفذي تمرجين وباشماق، ومن هناك ينطلقون إلى والنجف الأشرف أو مدن حج أخرى في "، مشيرا الى انه "لقد قدمت لنا سلطات حكومة إقليم كردستان العراق أيضًا أقصى قدر من المساعدة والدعم وحشدت قوات وتسهيلات كبيرة لخدمة الحجاج في المنطقة".وبين أسدي أن "أغلب المواكب في إقليم كردستان هي مواكب عبور وتنطلق من حدود تمرجين وباشماق في محافظتي أربيل والسليمانية وتستمر إلى شيراوا وكركوك، ومن هناك يدخل الزوار إلى ويستخدمون المواكب المتمركزة في المدن هناك للوصول إلى العتبات المقدسة".واكد أن "موكب أربيل الكبير، الذي يسمى موكب شهداء بارزان، هو موكب سكني كبير جداً يقع في الدولي للمعارض، والذي يستقبل بالخدمات الصحية والعلاجية والسكن والتغذية وغيرها من الخدمات الصحية والرفاهية".وأوضح أن "أهم تكلفة للسفر على هذا الطريق تتعلق باستئجار المركبات، ولحسن الحظ، فإن النقل هذا العام مجاني من أرومية إلى معبر (تمرتشين)، وبمساعدة حكومة إقليم كردستان، أصبح نقل الحجاج بالحافلات الصغيرة والسيارات المخصصة من معبر تمرتشين إلى أربيل وبالعكس مجانيًا أيضًا، وقد تحملت حكومة إقليم كردستان هذه التكلفة بنفسها، أما من إلى العتبات المقدسة، فيتحمل الحجاج أنفسهم التكلفة، وتبلغ حوالي 30 ألف دينار عراقي".