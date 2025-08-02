بسبب أزمة المياه.. طهران تغلق المراحيض العامة

ولم تعلق إدارة مدينة على التقارير، لكن يؤكد شهود عيان أنه تم إغلاق الكثير من المراحيض العامة، بما في ذلك تلك الموجودة في محطات المترو.وهناك حوالي 20 ألف مرحاض عام في منطقة طهران الكبرى، حسب التقديرات.وأصبحت أزمة الطاقة والمياه مصدر القلق الرئيسي للإيرانيين. فقد تم قطع المياه لمدة تصل إلى 48 ساعة في العديد من المناطق من طهران و50 مدينة أخرى على الأقل.ويجعل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مكيفات الهواء غير ممكن استخدامها حتى مع وصول درجات الحرارة إلى ما بين 40 و50 درجة مئوية.وكان الرئيس الإيراني حذر من أن البلاد على شفا أزمة نقص حاد في المياه، مطالبا بترشيد استهلاك المياه. وذكرت وكالة " " الإيرانية أن الرئيس حذر من الاستهلاك المفرط للمياه الذي قال إن البلاد لا يمكنها تحمله وقد يضعها في مواجهة نقص حاد في المياه بحلول سبتمبر أو أكتوبر.