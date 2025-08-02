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بسبب أزمة المياه.. طهران تغلق المراحيض العامة
دوليات
2025-08-02 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
172 شوهد
أغلقت
طهران
المراحيض العامة بالمدينة بموجب إجرءات حكومية اتخذتها بسبب أزمة المياه الحادة في جميع أنحاء البلاد والتي تتفاقم يوما بعد يوم، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية
وانتقدت وكالة "ديدبان إيران" الحكومة بسبب حرمان السكان من "حاجة أساسية" بقطع تلك الخدمة.
ولم تعلق إدارة مدينة
طهران
على التقارير، لكن يؤكد شهود عيان أنه تم إغلاق الكثير من المراحيض العامة، بما في ذلك تلك الموجودة في محطات المترو.
وهناك حوالي 20 ألف مرحاض عام في منطقة طهران الكبرى، حسب التقديرات.
وأصبحت أزمة الطاقة والمياه مصدر القلق الرئيسي للإيرانيين. فقد تم قطع المياه لمدة تصل إلى 48 ساعة في العديد من المناطق من طهران و50 مدينة أخرى على الأقل.
ويجعل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مكيفات الهواء غير ممكن استخدامها حتى مع وصول درجات الحرارة إلى ما بين 40 و50 درجة مئوية.
وكان الرئيس الإيراني
مسعود بيزشكيان
حذر من أن البلاد على شفا أزمة نقص حاد في المياه، مطالبا بترشيد استهلاك المياه. وذكرت وكالة "
تسنيم
" الإيرانية أن الرئيس
مسعود بزشكيان
حذر من الاستهلاك المفرط للمياه الذي قال إن البلاد لا يمكنها تحمله وقد يضعها في مواجهة نقص حاد في المياه بحلول سبتمبر أو أكتوبر.
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