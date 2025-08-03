حادثة "غير مألوفة" في هنغاريا.. ما القصة؟

وفي حادثة وُصفت بأنها "غير مألوفة" في هنغاريا، قام سائح إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عاما بطعن إسرائيلي آخر يبلغ من العمر 28 عاما، خلال مهرجان موسيقي في البلاد، وفقا لما ذكره تقرير محلي.وعملية الطعن، التي وقعت بحسب التقرير خلال مهرجان "أوزورا"، أدت إلى نقل المصاب إلى أقرب مستشفى وهو في حالة خطيرة ومهددة للحياة.وتمت الإشارة إلى أنه تم اعتقال المهاجم من قبل الشرطة، وأُحيل للتحقيق، فيما ورد أنه قبل الاعتداء، وقع خلاف كلامي بين الطرفين.وقال رئيس البلدية المحلي، إيستفان مولنار: "السكان يحبون هذا المهرجان إياه، فهو يوفر لعدد من السكان المحليين فرص عمل قبل بدء العام الدراسي".وأضاف موضحا: "لا توجد شكاوى ضدهم، التنظيم جيد، ولا توجد تجارب سلبية بشكل خاص".