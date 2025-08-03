صدمة غزة تدفع جنود إسرائيليين الى الانتحار

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي بحسب قناة "كان" الإسرائيلية إن "معظم حالات الانتحار نتجت عن الواقع المعقد الذي خلقته الحرب... للحرب عواقب".وبحسب أرقام أوردتها قناة 12 الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، فقد انتحر 16 جنديا على الأقل منذ بداية عام 2025، وهو عدد لا يشمل الجنود الاحتياطيين الذين لم يكونوا في الخدمة الفعلية وقت وفاتهم.وذكرت صحيفة "تايمز أوف " العبرية أن حالات الانتحار ناجمة عن الصدمات النفسية الناتجة عن طول أمد الحرب، والفترات الطويلة التي يقضيها الجنود في ساحة القتال، إلى جانب المشاهد المروعة وفقدان الأصدقاء.وأشار "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الجيش الإسرائيلي لا ينشر بيانات رسمية عن حالات الانتحار إلا مرة واحدة في السنة.وأوضحت أن الأرقام المبلغ عنها تظهر ارتفاع حالات الانتحار، إذ سجل في سنة 2024 وفاة 21 جنديا منتحرا، وهو أعلى عدد سنوي منذ عقد، أما في سنة 2023 فقد أبلغ عن 17 حالة انتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي، بعد 7 أكتوبر.وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن عدد المنتحرين قد يتفاقم إذا فشل الجيش الإسرائيلي في معالجة العبء النفسي الذي يعود به الجنود من ساحة الحرب، وفقا لذات الصحيفة.