مصرع 54 مهاجرا وفقدان العشرات قبالة سواحل اليمن

وأكد باجميل إنقاذ 10 أشخاص، هم تسعة إثيوبيين ويمني، وانتشال جثث الضحايا الـ54 واستمرار البحث عن المفقودين.

وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق أن القارب انقلب فجر الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة.

وأفاد مصدر أمني بأن حوالي "150 شخصا كانوا على متن القارب الغارق"، وقال مصدر في شرطة أبين بأن "القارب كان متجها إلى سواحل المحافظة"، موضحا أن "قوارب التهريب دائما تصل إلى مناطقنا ونعاني من ذلك".



وقالت إدارة أمن في بلاغ رسمي "تواصل من قوات الأمن العام والحزام الأمني بمحافظة أبين، في هذه الأثناء، تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو) الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من الإفريقي".



وأضافت أن العديد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة "ما يرجح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر".