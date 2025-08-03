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مصرع 54 مهاجرا وفقدان العشرات قبالة سواحل اليمن
دوليات
2025-08-03 | 16:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
62 شوهد
قتل 54 مهاجرا على الأقل، وفقد العشرات جراء غرق مركب كان يقلهم ببحر العرب قبالة سواحل
اليمن
، وفق ما أفاد
عبد القادر
باجميل مدير صحة مديرية
زنجبار
بمحافظة أبين جنوب البلاد.
وأكد باجميل إنقاذ 10 أشخاص، هم تسعة إثيوبيين ويمني، وانتشال جثث الضحايا الـ54 واستمرار البحث عن المفقودين.
وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق أن القارب انقلب فجر الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة.
وأفاد مصدر أمني بأن حوالي "150 شخصا كانوا على متن القارب الغارق"، وقال مصدر في شرطة أبين بأن "القارب كان متجها إلى سواحل المحافظة"، موضحا أن "قوارب التهريب دائما تصل إلى مناطقنا ونعاني من ذلك".
وقالت إدارة أمن
محافظة أبين
في بلاغ رسمي "تواصل
الأجهزة الأمنية
من قوات الأمن العام والحزام الأمني بمحافظة أبين، في هذه الأثناء، تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو) الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من
القرن
الإفريقي".
وأضافت أن العديد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة "ما يرجح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر".
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