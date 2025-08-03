البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية لهذا السبب

وقال هاسيت في حديث نقلته قناة "إن بي " بهذا الصدد، اليوم الأحد: "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية".وأضاف: "أجبرنا أوروبا على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة".يذكر أن الرئيس الأمريكي وقع يوم 1 آب أمرا تنفيذيا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها دول .وتجري مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأمريكية.