"أكسيوس" بشأن غزة: نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري

قال موقع "أكسيوس"، إن الإسرائيلي ، يدفع باتجاه توسيع نطاق العمل العسكري في وسط جمود المفاوضات.

ونقل الموقع عن مصدر سياسي قولهK إن "نتنياهو يعمل على تحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس بالتوازي مع حسم عسكري".



وأوضح المصدر أن نتنياهو يقوم بذلك لأنه لأنه يعتقد أن حماس غير معنية بصفقة.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق الواقعة خارج مناطق القتال، وبقدر الإمكان إلى المناطق الخارجة عن سيطرة حماس.