اغتيال ابنة موسيقار عراقي بهجوم في دمشق

وقال المرصد في بيان، "لقيت ديالا الوادي الحاملة للجنسية البريطانية وهي ابنة الموسيقي والأكاديمي الراحل صلحي الوادي، مصرعها داخل منزلها في حي الراقي، إثر تعرّضها لعملية سطو مسلح". ووفق المعلومات الأولية، فقد طارد الجاني الضحية حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفّذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.وديالا الوادي هي ابنة المايسترو والموسيقي الأكاديمي صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقا والدراما في دمشق ومدير العربي الذي أصبح يحمل اسمه لاحقًا.