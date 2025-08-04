روسيا تصدر مذكرات بحث عن 4 وزراء أوكرانيين

وجاء في بيان الوزارة: "تم إدراج وزراء الدفاع الأوكرانيين السابقين، ميخائيل كوفال، وفاليري غيليتي، وستيبان بولتوراك، وأندريه زاغورودنيوك على قائمة المطلوبين من قبل بتهم جنائية".وتضمنت بطاقات البحث الخاصة بالوزارة: "سبب الإدراج في القائمة: مطلوب بموجب مادة من "، دون تحديد المواد القانونية الدقيقة المتعلقة بالقضية.يُذكر أن المحققين الروس كانوا قد وجهوا اتهامات غيابية في فبراير 2023 لكل من كوفال وجيليتي بتهمة "تنسيق العدوان العسكري ضد سكان عام 2014".