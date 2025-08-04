إيران تحذر الزائرين من 3 قضايا: ستعرضكم للاعتقال في العراق

وقال نائب قائد مقر عمليات حرس الحدود لعميد جلال ستارة، انه "يُحظر حمل التي تحتوي على الكودايين المخدر والأدوات الحادة عند عبور الحدود، ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذه المواد قبل السفر".وأكد أن "عبور الحدود لا يمكن إلا بجواز سفر وأن بطاقة وحدها لا تصلح للعبور، وإلا سيتم اعتقال الأشخاص على الأراضي العراقية".وأعلن أيضًا عن ترتيبات خاصة للحجاج ذوي الظروف الخاصة، مشيرا الى "توفير حافلات خاصة للمسافرين على الكراسي المتحركة، وتوفير تسهيلات على طول الطريق. وفي أيضًا، سيتم تنظيم هؤلاء الأشخاص خصيصًا دون انتظار في طوابير".