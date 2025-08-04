ثمانية قتلى وجرحى بإطلاق نار في لوس أنجلوس

قتل شخصان وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار خلال حفل أقيم بعد مهرجان موسيقي في وسط مدينة لوس أنجلوس، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حسبما ذكرت السلطات.

واستجابت السلطات لإغلاق "حفل كبير" بعدما رأى عناصر الشرطة شخصا مسلحا يدخل مبنى في منطقة مستودعات وسط المدينة، حسبما قالت المسؤولة في الشرطة المحلية نورما آيزنمان، مشيرة إلى أنه تم اعتقال هذ الشخص فورا.

وأقيم مهرجان "هارد سامر" الموسيقي في نهاية الأسبوع في بارك، على بعد نحو 14 كيلومترا في إنجلوود، حسبما ذكرت شبكة "كيه تي ال ايه- تي في".

وبعد فترة وجيزة من قيام الشرطة بإخلاء المنطقة، تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في حوالي الساعة الواحدة صباحا، وعندما عاد عناصر الشرطة، وجدوا شخصا واحدا ميتا بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بطلقات نارية.

وأوضحت آيزنمان أن ضحية ذكراً لقي حتفه في مكان الحادث فيما لقيت ضحية أنثى حتفها في المستشفى، مضيفة أن 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات في حالة غير معروفة.

ولم ترد معلومات عن أي مشتبه به، وبقي المحققون في مكان الحادث لساعات.